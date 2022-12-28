Депутат бундестага Вагенкнехт: Германия не стремится к урегулированию конфликта на Украине и поставляет оружие

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28 декабря 2022, 16:07

Флаг Германии, imagebroker/Helmut Baar

В ФРГ не стремятся к миру на Украине и обеспечивают Киев военными поставками. Так считает депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Стремление к миру и дипломатическому решению конфликта вдруг стало считаться безнадежно устаревшим методом», - заявила политик. Она подчеркнула, что в Германии, видимо речь идет не о достижении мира, а о победе.

По мнению Вагенкнехт, поставки оружия на Украину говорят о намерении продолжить конфликт, а не прекратить его.

Ранее глава оборонного комитета Германии призвала к созданию длительной стратегии помощи Киеву.