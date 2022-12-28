Столица Украины рассматривает кременское направление в Донбассе как приоритетное для возможных атак. Такую информацию сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, такой выбор определяет географическое положение Кременной. Хвойные леса можно использовать в качестве маскировки для военной техники.
Марочко также уточнил, что наступления в ближайшее время могут пойти с трех направлений: северо-запад, запад, юго-запад.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины перебросили в кременном направлении штурмовые группы с наемниками.