Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев смотрит на кременское направление, как возможное для атак

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28 декабря 2022, 08:03 Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com

Столица Украины рассматривает кременское направление в Донбассе как приоритетное для возможных атак. Такую информацию сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, такой выбор определяет географическое положение Кременной. Хвойные леса можно использовать в качестве маскировки для военной техники.

Марочко также уточнил, что наступления в ближайшее время могут пойти с трех направлений: северо-запад, запад, юго-запад.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины перебросили в кременном направлении штурмовые группы с наемниками.