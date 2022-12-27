ВСУ перебросили под Кременную штурмовые группы с иностранными наемниками

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27 декабря 2022, 09:56 Источник: ТАСС

военные, Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утром во вторник, 27 декабря, заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район Кременной в республике штурмовые группы, в которых есть наемники.

Андрей Марочко подчеркнул, что штурмовые группы состоят из подготовленных за границей украинских военных, а также наемников из других стран.

Подчеркивается, что в ходе попытки прорвать линию обороны российских войск в районе Кременной ВСУ понесли потери и были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции.