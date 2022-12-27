МИД Украины обвинил венгерского премьера Орбана в политической близорукости

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27 декабря 2022, 21:26 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Benoit Doppagne/globallook.com

В политической близорукости и патологическом пренебрежении к украинскому народу обвинил МИД Украины премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в связи с его заявлениями о мире.

Несколько дней назад венгерский лидер в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что мир в Украине наступит, если этого захотят США.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость», - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

Близорукость, по мнению авторов заявления, заключается в том, что поражение Украины в противостоянии с Россией привело бы «к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии». В связи с этим министерство порекомендовало Орбану спросить себя самого: хочет ли он мира. И если ответ положительный — использовать свои тесные связи с Россией для того, чтобы она прекратила боевые действия в Украине и вывела свои войска.