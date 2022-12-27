Политолог Светов: современные западные политики не задумываются о завтрашнем дне

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 20:35 Источник: Подмосковье сегодня

Artur Widak / https://www.globallookpress.com

Среди современных западных политиков не принято задумываться о завтрашнем дне. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Согласно словам эксперта, самым ярким примером подобной тенденции являются Соединенные Штаты Америки, которые во время президентства Барака Обамы заключили ядерную сделку с Ираном, но после того, как к власти пришел Дональд Трамп, эта сделка была отменена и по приказу нового лидера началось строительство стены на границе с Мексикой. После того, как к власти пришел Джо Байден, строительство было отменено.

Как отметил Светов, точно также будет и с долгами Украины, потому что разбираться с ними станет уже тот, кто придет после нынешнего президента США.