Эксперт Танкаев: «Цены на нефть будут скакать, как блохи»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 19:58 Антон Николаев,

добыча нефти, Nikolay Gyngazov / https://globallookpress.com

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТП РФ Рустам Танкаев считает, что цены на нефть из-за указа президента РФ Владимира Путина в ближайшее время будут нестабильными. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Сама концепция указа была объявлена еще осенью. Идея состояла в том, что Россия перестает поставлять нефть тем, кто устанавливает полоток цен. В указе четко показано, что речь идет не о тех государствах и компаниях, которые декларировали потолок цен, а о тех, кто конкретно применяет эту норму в своих договорах. Договора с нормой об ограничении цен на российскую нефть исполняться и подписываться не будут».

«Наши компании на данный момент обеспечивают стабильную ситуацию для России на нефтяном рынке. Я не ожидаю для нас потрясений. Это технически невозможно. В Европе потрясения будут, они неизбежны. Европейцы выбрали рынок спекулянтов. Мировые цены на фьючерсы, которыми спекулируют, будут скакать, как блохи. Россию вся эта ситуация вокруг европейского рынка не затронет».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. С 1 февраля 2023 года запрещается торговать нефтепродуктами с теми, кто использует потолок цен.