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27 декабря 2022, 19:47 Источник: Подмосковье сегодня

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC / https://www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский «опасается собственного мифа», который он создал в отношении России. Об этом во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Комментируя заявление официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой о том, что во время перелета из Польши в Вашингтон украинский глава был под охраной практически половины военно-воздушных сил США и НАТО, специалист отметил, что это связано с верой Зеленского в собственно выдуманный миф.

Согласно словам Журавлева, президент Украины создал легенду, что якобы Россия является страшной и могучей угрозой для всего мира, в итоге поверив в нее. Теперь, как отмечает эксперт, Зеленский будет ходить под охраной все время, «пока совсем не сойдет с ума».