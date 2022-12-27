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Аргументы Недели → Политика 13+

Военный эксперт Коротченко: «Путину и Лукашенко есть что обсудить»

, 16:19 ,

Военный эксперт Коротченко: «Путину и Лукашенко есть что обсудить»
globallookpress.com

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что России нужно дальше продолжать сотрудничество с Белоруссией. По мнению эксперта, для Москвы выгода заключается в совместной работе с Минском по производству вооружений. Такое мнение Коротченко высказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что России нужно дальше продолжать сотрудничество с Белоруссией. По мнению эксперта, для Москвы выгода заключается в совместной работе с Минском по производству вооружений. Такое мнение Коротченко высказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

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