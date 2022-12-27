Политолог Межевич о «мирном саммите» Зеленского: «С точки зрения пиара, он делает все верно»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 14:05 Антон Николаев,

globallookpress.com

Николай Межевич считает, что предложения президента Украины Владимира Зеленского заранее обречены на провал. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Я предлагаю вам переговоры по экономическим вопросам, требуя вашу квартиру, машину, имущество ваших родителей, наличные банковские счета. Зеленский играет именно в такие игры! Он делает предложение, которое принять невозможно даже на стадии обсуждения! Зеленский, с точки зрения пиара, делает все правильно. С одной стороны, он принимает указ и решение Рады о том, что с Россией нельзя в переговоры, и тут же предлагает переговорный процесс на абсолютно фантастических условиях. Вещи очевидные. Любой выпускник - дипломат знает, что предложение мира нужно делать не только, когда ты к миру готов, но и тогда, когда ты к миру абсолютно не готов, но хочешь изобразить из себя миротворца».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в конгрессе США, сообщил, что обсудил с американским президентом Джо Байденом предложения Киева по урегулированию вооруженного конфликта и тот поддержал проведение саммита для дальнейшего рассмотрения этих идей.