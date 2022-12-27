Советник ВРИО главы ДНР Гагин: «Зеленскому важно сообщать о каких-то победах перед Новым годом»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 12:50 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Ян Гагин объяснил, почему город Бахмут - цитата - «не захвачен» - российской армией. По его мнению, это поставило бы войска РФ в сложное положение. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«В Кременной и Бахмуте идет перемалывание живой силы противника и его техники. Бахмут находится географически в таком положении, что захватывать его мы долгое время не спешили, так как берегли свою живую силу. Бахмут находится в низине и атаковать его удобно. Сейчас населенный пункт также находится в неполном кольце, из которого мы наносим удары с трех сторон. Противник старается удержать город любыми силами, не считаясь с потерями. Мы не торопились захватывать этот город, так как если мы займем его и обескровим фланги, не обеспечив себе фланговую защиту, мы окажемся в таком же уязвимом положении. Сейчас у противника нет шансов удержать город. Об этом говорят сами пленные. Если посмотреть на ТГ-каналы украинских военнослужащих, то они все говорят о том, что если ты попал в Бахмут, живым оттуда ты не вернешься».

Ян Гагин также утверждает, что украинские подразделения, которые проходили обучения за рубежом, не участвует в боях на Бахмутском направлении.

«Не все еще украинские военнослужащие вернулись с обучения из США и Великобритании. Подобные силы - новая элита украинской армии, поэтому их держат в резерве, не бросая в эту мясорубку. В ней оказываются мобилизованные».

Между тем, Гагин спрогнозировал контрнаступление ВСУ на Донецком и Угледарском направлениях:

«Зеленскому сейчас очень важно показать под конец года какие-то победы для того, чтобы получать финансирование и оставаться на плаву. Я не исключаю, что попытки каких-то контрнаступлений со стороны ВСУ возможны. Вряд ли они возможны на Бахмутском направлении, так как там география самой местности не даст этого сделать . Но это возможно на Донецком или Угледарском направлениях, так как противник накопил там серьезные силы».

Ранее основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский утверждал, что на Бахмутском направлении российская армия удерживает свои позиции. Он также заверил, что у России на этом участке линии соприкосновения сосредоточено достаточно военных ресурсов.