Основатель бригады «Восток» Ходаковский: «В Бахмуте все идет к развязке»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 декабря 2022, 12:48 Антон Николаев,

Фото: MOD Russia/via globallookpress.com/globallookpress

Александр Ходаковский утверждает, что на Бахмутском направлении российская армия удерживает свои позиции. Он также заверил, что у России на этом участке линии соприкосновения сосредоточено достаточно военных ресурсов. Об этом он сказал в эфире «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«На фронте туман, грязь, слякоть. Сейчас по линии соприкосновения мы стоим на своих позициях, обмениваемся артиллерийскими «любезностями». Редко кто подбирается личным составом к чужим позициями. Бахмутское направление продолжает оставаться самым напряженным и интенсивным. Наших ресурсов там сосредоточенно предостаточно. Украина пытается удерживать Бахмут, но мы видим последствия этого напряжения сил, когда даже украинские военнослужащие вынуждены публично заявлять о том, что их командиры бросили позиции, что у них нет транспорта для эвакуации раненных. Это свидетельствует о том, какая там ситуация на самом деле. Все идет к развязке!»



Ходаковский также отметил, что Мелитополь является приоритетным направлением для украинских войск.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении, с уверенностью сказал, что - цитата - «Бахмут скоро падет!»