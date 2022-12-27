Сирия позволила гражданским самолетам из РФ пролетать над своей территорией

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27 декабря 2022, 10:29 Источник: РИА "Новости"

самолет, https://unsplash.com/photos/2jUv7MlQAZI

Утром во вторник, 27 декабря, стало известно, что власти Сирии к настоящему моменту дали разрешение на пролет гражданских самолетов Российской Федерации через воздушное пространство страны.

Согласно последней информации, сирийская сторона сейчас ждет решения Москвы по вышеуказанному вопросу.

Напомним, 19 декабря стало известно, что Израиль собирается пресечь полное восстановление воздушного сообщения между Сирией и Ираном. Власти страны полагают, что гражданская авиация использует этот маршрут для перевозки вооружений.