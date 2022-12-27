Дипломат Полянский: без участия России «саммит мира» невозможен

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27 декабря 2022, 08:26 Источник: Telegram

Дмитрий Полянский, MFA Russia/via Globallookpress.com

«Саммит мира» проще представить без участия Украины, чем России. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба огласил желание властей провести на площадке ООН «мирный саммит» с Антониу Гутеррешем в качестве посредника, на что в офисе генсека организации заявили, что готовы к такому шагу только при согласии всех сторон, не исключая РФ.

«МИД Украины разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно и с призывом нас оттуда исключить», - пишет Полянский у себя в Telegram.

По словам зампостпреда, такой саммит невозможен без участия России. «Вот без Украины его как раз представить очень просто», - считает Полянский.

13 декабря первый заместитель постпреда РФ при ООН заявил о том, что Россия хотела бы мирным путем завершить конфликт на Украине.