Диетолог Соломатина: первым правилом при похудении является отказ от перекуса сладостями

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26 декабря 2022, 23:46 Источник: Вечерняя Москва

Nikolay Gyngazov / https://globallookpress.com

Похудению способны помещать любые вредные привычки, даже те, которые кажутся совсем незначительными. Для того, чтобы диета дала результаты, организм должен функционировать в оптимальном режиме. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист назвала три самых главных, по ее мнению, правила при похудении. Самое первое из них: отказ от перекуса сладостями, потому что переизбыток сахара и трансжиров могут привести к набору веса.

Вторым правилом является грамотно выстроенный рацион питания. Для достижения этой цели диетолог посоветовала придерживаться, так называемого, «правила тарелки», когда одну ее половину занимают не содержащие крахмала зеленые овощи, а гарнир и белковая пища делят между собой оставшуюся часть посуды.

Третье правило заключается в регулярном питании, но в малых количествах. Как отмечает Соломатина, если сразу потреблять много пищи, то организм попросту не успеет ее освоить и какая-то часть еды «уйдет в жир».