Песков: участники саммита СНГ не будут обмениваться подарками, они говорят о серьезных вещах

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26 декабря 2022, 18:54 Источник: Первый канал

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники неформального саммита в Санкт-Петербурге не будут обмениваться новогодними подарками. Об этом Первому каналу сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, лидеры стран обычно не обмениваются подарками. «Главы государств говорят о серьезных вещах», - подчеркнул Песков.

В Санкт-Петербурге по инициативе Владимира Путина проходит неформальный саммит глав стран СНГ. На открытии встречи российский лидер признал, что среди членов Содружества возникают разногласия.