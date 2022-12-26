Путин признал, что между государствами СНГ возникают разногласия

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26 декабря 2022, 16:47 Источник: Сайт Кремля

Участники саммита СНГ в Петербурге. Фото с сайта Кремля.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге, признал, что между участниками Содружества возникают разногласия.

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия», - сказал он.

При этом президент отметил, что все проблемные вопросы главы государств стремятся решать «сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие». Главное, по словам президента, то, что необходимость сотрудничества в рамках СНГ не вызывает сомнения. Он также отметил устойчивый рос товарооборота между странами Содружества.

«За январь - октябрь он увеличился на 6,6%, до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов», - заявил российский президент.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко перед открытием саммита дал прогноз, что 2023 год будет удачным.