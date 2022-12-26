Лукашенко, приехавший на саммит СНГ в Петербурге, заявил журналистам, что 2023 год будет «самым счастливым и удачным»

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26 декабря 2022, 15:51 Источник: БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший на неформальный саммит СНГ, который начался в понедельник в Санкт-Петербурге, дал свой прогноз на будущий, 2023 год.

Перед началом встречи лидеров стран Содружества, журналисты попросили Лукашенко дать свой прогноз, каким будет следующий год.

«Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», - ответил белорусский президент.

Ранее сообщалось, что неформальный саммит в Петербурге проведет президент РФ Владимир Путин. Встреча будет продолжаться два дня. Участие в ней примут также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.