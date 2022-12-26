Путин назначил Медведева своим первым замом в Военно-промышленной комиссии РФ

Президент России Владимир Путин создал новую должность - первый заместитель президента РФ в Военно-промышленной комиссии России. Ее займет замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Это следует из указа, размещенного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков — он заменил Игоря Артемьева, исключенного из состава ВПК.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, посвященной итогам 2022 года, опубликованной в «Российской газете», заявил, что российское руководство будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы.