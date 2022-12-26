Путин назначил Медведева своим первым замом в Военно-промышленной комиссии РФ

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26 декабря 2022, 17:34 Источник: Интернет-портал правовой информации

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин создал новую должность - первый заместитель президента РФ в Военно-промышленной комиссии России. Ее займет замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Это следует из указа, размещенного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков — он заменил Игоря Артемьева, исключенного из состава ВПК.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, посвященной итогам 2022 года, опубликованной в «Российской газете», заявил, что российское руководство будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы.