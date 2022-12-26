The NYT: Компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта и восстановления подачи газа на «Северных потоках»

Оператор «Северного потока» - компания Nord Stream AG - приступил к оценке стоимости восстановления магистрального газопровода после терактов на «Северных потоках». Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
Издание приводит слова источника о том, что «в последние недели Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа».
Идет ли речь о ремонте «Северный поток — 2» или «Северный поток» не уточняется, минимальные затраты оцениваются в размере от $500 млн.
Специалисты продолжают изучать вопрос, сколько времени поврежденные при подрывах трубы газопроводов смогут выдерживать воздействие соленой воды.
ЧП сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.
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