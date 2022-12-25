Политолог Кашин считает, что США могли обучить украинцев работе с Patriot еще до того, как было принято решение об их поставке

Аргументы Недели → Политика 13+

25 декабря 2022, 18:57

ЗРК Patriot. Фото: Axel Heimken/globallook.com

Американцы могли заранее обучить украинских военнослужащих работе с системами противовоздушной обороны Patriot, поставка которых одобрена лишь на днях. Об этом в интервью ТАСС в воскресенье сообщил политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, в обычное время на подготовку специалистов для работы с ЗРК Patriot мог уйти год, а то и больше. Однако сейчас, считает политолог «все будет иначе».

«Этих людей могли уже начать учить заранее, во-первых, а во-вторых, им могут в помощь направить специалистов из числа отставных военных, которые служили на таких системах», - предположил Кашин.

Исходя из этого, невозможно в точности назвать сроки, когда ЗРК, поставленные Киеву, смогут начать работу.

Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер, говоря о Patriot, высказывал предположение, что США предоставят Украине не самые современные системы, а устаревшую версию.