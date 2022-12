Отставной офицер американской разведки Риттер заявил, что США поставят Украине устаревшую версию Patriot

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2022, 19:06 Источник: РИА Новости

ЗРК Patriot. Фото: Axel Heimken/globallook.com

Соединенные Штаты, пообещавшие Украине поставку ЗРК Patriot, скорее всего предоставят Киеву устаревшую версию ракетного комплекса. Такую точку зрения высказал в эфире ютуб-канала Through the eyes of отставной офицер разведки США Скотт Риттер.

«Я думаю, им [Украине]отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — заявил он.

По оценке военного, установки Patriot не лучшим образом проявили себя в ходе иракских кампаний США в 1991 и 2003 годах. Риттер утверждает, что они не сумели перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад», которые тогда были на вооружении у Багдада.

По мнению отставного офицера, комплексы Patriot не хороши для «выживания на таком поле боя, как Украина».

Ранее журнал Newsweek разместил статью, а которой утверждается, что для обучения навыкам работы с комплексом Patriot украинским военным понадобятся месяцы.