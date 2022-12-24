Министр обороны Турции Акар заявил, что конфликт в Украине «не завершится легко» из-за поддержки Киева Европой и США

Поскольку поддержка Украины Западом сохранится, не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта — скорее всего, он продолжится и в 2023 году. Такое мнение высказал в субботу во время выступления в Анкаре министр обороны Турции Хулуси Акар.
Он напомнил, что США и Европа продолжают подготовку украинских военнослужащих, выделяют значительные бюджеты на военную помощь Киеву. Кроме того, Россия делает заявления о продолжении специальной военной операции.
«Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», - заявил Акар.
Он также добавил, что боевые действия в Украине «не завершатся легко».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о негативных последствиях российско-украинского конфликта.