Министр обороны Турции Акар заявил, что конфликт в Украине «не завершится легко» из-за поддержки Киева Европой и США

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24 декабря 2022, 18:10 Источник: ТАСС

Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Поскольку поддержка Украины Западом сохранится, не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта — скорее всего, он продолжится и в 2023 году. Такое мнение высказал в субботу во время выступления в Анкаре министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он напомнил, что США и Европа продолжают подготовку украинских военнослужащих, выделяют значительные бюджеты на военную помощь Киеву. Кроме того, Россия делает заявления о продолжении специальной военной операции.

«Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», - заявил Акар.

Он также добавил, что боевые действия в Украине «не завершатся легко».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о негативных последствиях российско-украинского конфликта.