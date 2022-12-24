ТagilСity: Визит президента Путина в Нижний Тагил был отменён

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2022, 16:32

В. Путин во время посещения КБ приборостроения им.Шипунова, фото с сайта Кремля

Источник в силовом ведомстве издания ТagilСity.ru сообщил об отмене визита Владимира Путина в Нижний Тагил. В пятницу, 23 декабря, Нижний Тагил в Свердловской области готовился к приезду президента России.

По данным источников ТagilСity.ru, в рамках визита Путина в Свердловскую область планировалось правительственное совещание, встреча главы российского государства с работниками оборонного предприятия «Уралвагонзавод».

Перед планируемым приездом президента в Нижнем Тагиле начали вводить ограничения: открытие елки у ДК Окунева в Дзержинском районе отложили, были запрещены полеты над городом, на дорогах работал спецбатальон ГИБДД.

«Уралвагонзавод» занимается выполнением гособоронзаказ по производству модернизированных танков и боевых машин.

Собственный источник в силовом ведомстве сообщил TagilCity.ru, что визит был отменен.

В пятницу, 23 декабря, Путин прибыл в Тулу, где посетил завод «Щегловский вал». В рамках встречи в Туле с руководителями организаций ОПК России президент назвал ключевой задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса обеспечение подразделений и передовых частей всем необходимым.