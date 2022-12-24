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Аргументы Недели → Политика 13+

ВСУ выпустили по Донецку еще три «натовских» снаряда

, 14:27

ВСУ выпустили по Донецку еще три «натовских» снаряда
украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку снаряды "натовского" калибра.

Согласно последней информации, вооруженные формирования Украины в 13.00 обстреляли Петровский район города. Уточняется, что выпущены были три снаряда калибром 155 миллиметров.

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня.

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