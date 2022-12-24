ВСУ выпустили по Донецку еще три «натовских» снаряда

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку снаряды "натовского" калибра.
Согласно последней информации, вооруженные формирования Украины в 13.00 обстреляли Петровский район города. Уточняется, что выпущены были три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее сегодня стало известно, что ВСУ атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня.