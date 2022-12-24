The Sun: Время нахождения принца Эндрю в Букингемском дворце официально завершилось, теперь он сам по себе

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2022, 14:55 Источник: Лента.ру

Король Великобритании Карл III запретил своему брату принцу Эндрю держать офис на территории Букингемского дворца в Лондоне, персонал, обслуживавший его нужды будет уволен. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на инсайдерский источник информации.



Издание со ссылкой на источник отмечает, что Карл III ясно понять, что принц Эндрю «больше не является действующим членом королевской семьи. Теперь он сам по себе».

21 декабря Карл III назначил королеву-консорта Камиллу полковником Гренадерской гвардии, ранее это звание носил принц Эндрю.

Изданию стало известно и о том, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной охраны.

В начале 2022 года сын королевы Елизаветы II принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, американка Вирджиния Робертс заявила, что в возрасте 17 лет она неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю.

В январе 2022 года Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях принца Эндрю титула и всех воинских званий.





