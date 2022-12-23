Официальный представитель Кремля Песков: можно констатировать продвижение по пути демилитаризации Украины

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23 декабря 2022, 22:28 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу на вопрос журналистов, достигнута ли с учетом слов президента РФ Владимира Путина цель по демилитаризации Украины, заявил, что можно констатировать значительное продвижение по этому пути.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что любой конфликт завершается за столом переговоров, но речь прежде всего идёт о скорейшем завершении спецоперации путем достижения тех целей, которые Россия перед собой ставит.

Песков также сказал, что в администрации Путин ничего не известно о новом "мирном плане" украинского президента Владимира Зеленского. Как указал пресс-секретарь президента России, все говорившееся Зеленским до сих пор было без учета сложившихся реалий.