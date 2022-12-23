Политолог Марков: назначение Трейси новым послом в Москве говорит, что США готовятся к еще более жесткому периоду отношений с РФ

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23 декабря 2022, 15:38

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Назначение Линн Трейси новым послом Вашингтона в Москве свидетельствует о том, что Соединенные Штаты осуществляют подготовку к еще более жесткому периоду отношений с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Аналитик отметил в своем Telegram-канале, что Трейси «награждена орденом за смелость».

«В Пешаваре, Пакистан, на нее было совершено покушение, расстреляли машину. И много раз другие покушения. Она неоднократно проявляла личное мужество», — говорится в публикации, которую разместил Марков.

Также эксперт написал, что Линн Трейси много занималась постсоветским пространством и хорошо изъясняется по-русски.

«Ее назначение — это индикатор, что США готовятся к еще более жесткому периоду отношений с Россией», — сделал вывод автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Марков указал на то, что американские СМИ развязали травлю законодателей, которые не стали участвовать в овации главе Украины Владимиру Зеленскому в Конгрессе.