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Политолог Марков: американские СМИ развязали травлю конгрессменов, которые не стали участвовать в овации Зеленскому в Конгрессе

, 15:07

Политолог Марков: американские СМИ развязали травлю конгрессменов, которые не стали участвовать в овации Зеленскому в Конгрессе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Американские средства массовой информации развязали травлю законодателей, которые не стали участвовать в овации украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Конгрессе Соединенных Штатов. На это указал российский политолог Сергей Марков.

«США. Мейнстримовые СМИ развязали травлю конгрессменов, которые не стали участвовать в овации Зеленскому в Конгрессе. Мэтт Гетц, Флорида. Лорен Боберт, Колорадо», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Маркова.

По словам отечественного аналитика, Гетц и Боберт «правильно уверены, что Зеленского ждет судьба главы южно-вьетнамской хунты и главы проамериканского афганского правительства — бегство, презрение, забвение».

Ранее в пятницу сообщалось, что пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков констатировал существенное продвижение в демилитаризации Украины.

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