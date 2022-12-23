Спикер Кремля Песков заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины

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23 декабря 2022, 12:57

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков на вопрос, достигнута ли с учетом слов Путина цель по демилитаризации Украины: можно констатировать существенное продвижение по этому пути», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что в Москве слышали высказывания главы Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта. По словам спикера Кремля, данные заявления были сделаны без учета реалий, сложившихся на данный момент.