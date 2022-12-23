В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако они были сделаны без учета нынешних реалий. На это, как передает ТАСС, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Кремль ничего не знает о том, что киевская сторона в настоящее время якобы готовит новый «мирный план», также отметил пресс-секретарь.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал, что силовики из данной республики зачищают расположенный в Донбассе город Соледар «от натовских и укронацистских военных».