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23 декабря 2022, 12:46

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако они были сделаны без учета нынешних реалий. На это, как передает ТАСС, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Кремль ничего не знает о том, что киевская сторона в настоящее время якобы готовит новый «мирный план», также отметил пресс-секретарь.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал, что силовики из данной республики зачищают расположенный в Донбассе город Соледар «от натовских и укронацистских военных».