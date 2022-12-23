Российский посол Антонов: визит Зеленского в Вашингтон показал, что ни США, ни Украина к миру не готовы и нацелены на конфликт

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23 декабря 2022, 13:16

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон продемонстрировал, что ни Соединенные Штаты, ни Украина к миру не готовы и нацелены на конфликт. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», высказал посол Москвы в США Анатолий Антонов.

Отечественный дипломат, процитированный TG-каналом, прокомментировал состоявшуюся некоторое время назад поездку Зеленского в американскую столицу. По словам Антонова, данный визит показал, что ни Вашингтон, ни киевская сторона к миру не готовы, нацелены на конфронтацию.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал существенное продвижение в демилитаризации Украины.