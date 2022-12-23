Экс-депутат Рады Кива заявил, что Варшава собирается захватить Западную Украину и войска Польши приведены в боевую готовность

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23 декабря 2022, 09:28

Президент Польши Анджей Дуда, IMAGO/Bernd Elmenthaler / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением о том, что Варшава намерена захватить Западную Украину и польские войска приведены в боевую готовность. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Войска переведены в боевую готовность, юридическая база готова, все соответствующие документы подписаны, остались нюансы, которые Зеленский прилетел после Вашингтона уточнить с Дудой», — отметил Кива.

По его словам, на данный момент «все готово к захвату Западной Украины или возвращению польских земель».

Ранее агентство Bloomberg выразило мнение, согласно которому состоявшийся на текущей неделе визит украинского президента Владимира Зеленского в США говорит о том, что Киев испытывает опасения по поводу оказания поддержки американской стороной в будущем.