Bloomberg: визит Зеленского в США говорит о том, что Киев испытывает опасения по поводу оказания поддержки Вашингтоном в будущем

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23 декабря 2022, 08:42

Президент Украины Владимир Зеленский, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Состоявшийся на текущей неделе визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон говорит о том, что украинские власти испытывают опасения по поводу оказания поддержки американской стороной в будущем. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало агентство Bloomberg.

«Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о том, что Киев испытывает опасения по поводу оказания поддержки Соединенными Штатами в будущем, сообщило агентство Bloomberg», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

В Bloomberg отметили, что «Зеленский не был бы в Вашингтоне, если бы все было в порядке».

Как сообщалось ранее сегодня, в северокорейском дипломатическом ведомстве заявили, что США «породили кровавую трагедию» на Украине посредством преступных поставок оружия в бывшую советскую республику.