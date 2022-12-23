Представитель МИД РФ Дарчиев: Москва надеется, что США хватит разума не довести текущую ситуацию до прямого столкновения с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

23 декабря 2022, 08:58 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва надеется на то, что Соединенным Штатам хватит разума не довести текущую ситуацию до прямого столкновения с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Александр Дарчиев, представитель отечественного внешнеполитического ведомства.

«Москва надеется, что Вашингтону хватит разума не довести текущую ситуацию до прямого столкновения РФ и США. Об этом заявил в интервью нашему агентству директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам собеседника журналистов, «в противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями».

Как сообщалось ранее в пятницу, советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев указал на то, что американские рестрикции продолжают загонять отношения между Россией и США в глубокую трясину.