Советник-посланник в Вашингтоне Леденев: американские санкции продолжают загонять отношения России и США в глубокую трясину

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23 декабря 2022, 08:14

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Американские санкции продолжают загонять отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в глубокую трясину. С соответствующим заявлением выступил Андрей Леденев, российский советник-посланник в Вашингтоне.

Дипломат прокомментировал введение США новых ограничительных мер в отношении отечественных организаций.

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу», — процитирован Леденев в публикации, которая размешена в Telegram-канале посольства Москвы в Вашингтоне.

Ранее на текущей неделе спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова выразила мнение о том, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Штаты был похож на поездку американского диверсанта.