Глава Чечни Кадыров сообщил, что президент Путин вручил ему орден Александра Невского

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22 декабря 2022, 16:27

Президент России Владимир Путин и Рамзан Кадыров, фото из Telegram-канала главы Чечни

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Александра Невского. Об этом проинформировал сам Кадыров в своем Telegram-канале.

В процитированной публикации указывается, что руководитель республики был удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение задач, которые имеют важное государственное значение. Рамзан Кадыров отметил, что он «безмерно горд» получить орден из рук Владимира Путина.

Как сообщалось ранее в четверг, помощник Кадырова Апти Алаудинов рассказал, что все участки фронта на территории ЛНР стабилизировались.