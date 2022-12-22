Глава Чечни Кадыров сообщил, что президент Путин вручил ему орден Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Александра Невского. Об этом проинформировал сам Кадыров в своем Telegram-канале.
В процитированной публикации указывается, что руководитель республики был удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение задач, которые имеют важное государственное значение. Рамзан Кадыров отметил, что он «безмерно горд» получить орден из рук Владимира Путина.
Как сообщалось ранее в четверг, помощник Кадырова Апти Алаудинов рассказал, что все участки фронта на территории ЛНР стабилизировались.