Предложение свердловского депутата об отправке женщин в зону СВО поддержал Пригожин

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2022, 13:41 Антон Николаев,

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер предложил отправлять на специальную военную операцию женщин - заключенных. По его словам, он заручился поддержкой основателя ЧВК «Вагнер» ЕвгенияПригожина. Об этом Вегнер рассказал изданию «Аргументы недели».

«Вопрос об участии лиц в местах лишения свободы в СВО я еще поднимал в марте-апреле этого года. В то время идея не очень прижилась, но потом она была реализована. Неделю назад на меня пришло письмо от женщин из ИК-6 Нижнего Тагила. Среди них есть врачи, медсестры, санитарки, связистки, и они хотели бы тоже принять участие в СВО, где бы они могли полученные навыки использовать. Женщины, как никто, могли бы помогать оказывать помощь раненным. Я написал Евгению Пригожину обращение. Он ответил, что считает это возможным, нужным и необходимым. У женщин неплохо получается работать снайперами, в составе разведывательных и диверсионных групп. Если у человека есть желание и навыки, чтобы участвовать в СВО, я считаю, что мы должны дать возможность искупить тот грех, за который он был наказан».

Напомним, что депутаты Госсобрания Башкирии предложили давать отсрочку от отбывания наказания осужденным, участвующим в войне.