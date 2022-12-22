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Посольство Москвы в США: Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках»

, 08:21

Посольство Москвы в США: Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках»
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Российская Федерация не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на газопроводах «Северный поток». С соответствующим заявлением выступило посольство Москвы в Соединенных Штатах.

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит “замести под ковер” неудобную правду о произошедшем на “Северных потоках”», — говорится в комментарии, который размещен в Telegram-канале посольства.

В дипломатическом представительстве указали на то, что российская сторона будет и дальше настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с участием Москвы.

Ранее на текущей неделе глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что никто в Европейском союзе не собирается осуществлять объективное расследование террористических актов на «Северных потоках».

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