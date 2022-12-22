Посольство Москвы в США: Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках»

Российская Федерация не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на газопроводах «Северный поток». С соответствующим заявлением выступило посольство Москвы в Соединенных Штатах.
«Подчеркиваем, что наша страна не позволит “замести под ковер” неудобную правду о произошедшем на “Северных потоках”», — говорится в комментарии, который размещен в Telegram-канале посольства.
В дипломатическом представительстве указали на то, что российская сторона будет и дальше настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с участием Москвы.
Ранее на текущей неделе глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что никто в Европейском союзе не собирается осуществлять объективное расследование террористических актов на «Северных потоках».