Глава МИД РФ Лавров: никто в Евросоюзе не собирается проводить объективное расследование терактов на «Северных потоках»

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21 декабря 2022, 12:24

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Никто в Европейском союзе не собирается осуществлять объективное расследование террористических актов, которые произошли некоторое время назад на «Северных потоках». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель МИД РФ.

«Никто в Евросоюзе не собирается проводить объективное расследование терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам дипломата, в сложившихся условиях российская сторона обеспечивает поставки газа по черноморским маршрутам.

Ранее Сергей Лавров указал на то, что в отсутствии намерений Запада к развитию отношений с Москвой нет ничего страшного.