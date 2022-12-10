Глава МИД России Лавров: в отсутствии намерений Запада к развитию отношений с Москвой нет ничего страшного

В отсутствии намерений западной стороны к развитию отношений с Москвой нет ничего страшного. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации.
«В отсутствии намерений Запада к развитию отношений с РФ нет ничего страшного», — процитирован Лавров в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Дипломат также отметил, что наблюдение миссии ОБСЕ на выборах на постсоветском пространстве и в Соединенных Штатах разительно отличается.
Ранее сегодня сообщалось, что замглавы российского МИД Сергей Вершинин проинформировал своего турецкого коллегу Седата Онала о постоянных атаках украинской армии на население новых регионов РФ.