Глава МИД России Лавров: в отсутствии намерений Запада к развитию отношений с Москвой нет ничего страшного

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10 декабря 2022, 18:52

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

В отсутствии намерений западной стороны к развитию отношений с Москвой нет ничего страшного. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

«В отсутствии намерений Запада к развитию отношений с РФ нет ничего страшного», — процитирован Лавров в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Дипломат также отметил, что наблюдение миссии ОБСЕ на выборах на постсоветском пространстве и в Соединенных Штатах разительно отличается.

Ранее сегодня сообщалось, что замглавы российского МИД Сергей Вершинин проинформировал своего турецкого коллегу Седата Онала о постоянных атаках украинской армии на население новых регионов РФ.