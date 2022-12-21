В результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ есть погибшие

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21 декабря 2022, 22:55 Источник: Telegram

украинские военные, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Мэр Донецка Алексей Кулемзин вечером в среду, 21 декабря, предоставил информацию о том, что в результате обстрела Ленинского района города со стороны Вооруженных сил Украины есть погибшие и раненые.

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ выпустили по Ворошиловскому, Калининскому и Киевскому районам Донецка двенадцать ракет из реактивной системы залпового огня.

Алексей Кулемзин уточнил, что в результате атаки украинских войск есть жертвы и пострадавшие. Кроме того, повреждения получили автомобили и здания. Дополнительная информация будет предоставлена позже.