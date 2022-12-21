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Линн Трейси назначена новым послом США в России

, 20:27

Линн Трейси назначена новым послом США в России
Bulkin Sergey/ globallookpress.com

Сенат Конгресса США полного состава утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

По данным из трансляции СМИ, результаты определяются с помощью голосования. Отмечается, что Трейси уже набрала нужное количество баллов, хотя процесс выборов еще идет.

На соответствующий пост ее выдвинул президент США Джо Байден в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддержала антироссийские санкции.

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Политика