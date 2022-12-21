Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное правительство.
По данным Федерального совета, Швейцарская сторона увеличила санкционный лист против России. Кроме того, в государстве поддержали инициативы Европейского союза, связанные с ограничениями Ирана.
Отмечается, что страна не является членом ЕС. Несмотря на это, ее правительство одобряет антироссийский курс организации.
Ранее сообщалось, что Путин уверен в прочности ВС РФ.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Академик Розанов о гнезде мировой закулисы, тайне смерти динозавров и кометах-убийцах
- 00:15 Власти Швейцарии расширили санкционный список в отношении России
- 21.12 23:52 Байден: США поддерживают Украину в ее стремлении к «справедливому миру»
- 21.12 23:33 Байден обвинил Россию в использовании зимы в качестве оружия
- 21.12 22:55 В результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ есть погибшие
- Telegram | (Подписаться) «Я уйду»: Илон Маск прокомментировал результаты опроса о своём уходе с поста главы Twitter