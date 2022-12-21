Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

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21 декабря 2022, 19:59

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное правительство.



По данным Федерального совета, Швейцарская сторона увеличила санкционный лист против России. Кроме того, в государстве поддержали инициативы Европейского союза, связанные с ограничениями Ирана.



Отмечается, что страна не является членом ЕС. Несмотря на это, ее правительство одобряет антироссийский курс организации.



Ранее сообщалось, что Путин уверен в прочности ВС РФ.