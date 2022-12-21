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Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

, 19:59

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное правительство.

По данным Федерального совета, Швейцарская сторона увеличила санкционный лист против России. Кроме того, в государстве поддержали инициативы Европейского союза, связанные с ограничениями Ирана.

Отмечается, что страна не является членом ЕС. Несмотря на это, ее правительство одобряет антироссийский курс организации.

Ранее сообщалось, что Путин уверен в прочности ВС РФ.

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