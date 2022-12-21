Путин на совещании Совбеза предложил обсудить концепцию внешней политики РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета Безопасности страны вечером в среду, 21 декабря, предложил обсудить концепцию внешней политики РФ.
Глава государств сегодня поприветствовал членов Совбеза и напомнил, что ранее была достигнута договоренность о необходимости поделиться мнениями по концепции внешней политики Российской Федерации.
Владимир Путин отметил, что докладчиком сегодня является руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.