Швейцария расширила список санкций против РФ, включив в него 141 физлицо и 49 компаний

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 19:04 Источник: РИА "Новости"

флаг Швейцарии, Pius Koller/ glballookpress.com

Власти Швейцарии в среду, 21 декабря, расширили санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации на Украине. В список рестрикций были включены 141 физлицо и 49 компаний из России.

Согласно последней информации, ограничения Швейцарии в отношении РФ вступят в силу в сегодня в 18.00 по местному времени (20.00 по Москве).

Кроме того, швейцарские власти присоединилась к санкциям Европейского союза против четырех физических лиц и четырех компаний из Ирана, введенных в связи с якобы "военной поддержкой Тегераном Москвы", а также "поставками в Россию беспилотников".