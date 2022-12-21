Политолог Юрий Светов рассказал, почему России нужно военное сотрудничество с Ираном

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21 декабря 2022, 14:10

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Политический обозреватель Юрий Светов рассказал изданию «Подмосковье сегодня», зачем Росси нужно военное сотрудничество с Ираном. По мнению эксперта, это будет правильным решением.

Специалист заявил: «Если США и НАТО позволяют себе все, что угодно, почему Россия не может вести себя так же? Нам не в чем ни перед кем оправдываться».

Как сообщает источник, ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что Россия получила от Ирана новую партию из 250 дронов-камикадзе «Шахед». Светов сообщил, Украине помогают 52 страны. И России нужно действовать так, как она считает нужным. «Да, мы нарушаем в отношении Ирана санкции ООН, но так нас к этому принуждают. На нас наложены 11 тысяч санкций, и при этом Запад еще хочет, чтобы Россия выполняла санкции, наложенные на Иран и Северную Корею», — сказал эксперт.