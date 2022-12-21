Депутат Госдумы Вассерман: «Большей милитаризации, чем в НАТО, у нас не будет»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 18:00 Антон Николаев,

Анатолий Вассерман / Павел Кашаев / https://www.globallookpress.com

Анатолий Вассерман считает, что сейчас наблюдаются признаки милитаризации в российской экономике, но говорить об этом всерьез пока рано. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Сейчас возрастает объем оборонных производств, а также их влияние на остальные отрасли экономики. Но с другой стороны, до недавнего времени у нас оборонные производства были настолько ущемлены и ослаблены, что сейчас нет смысла говорит о милитаризации. Это нормальный и естественный процесс восстановления роли оборонного комплекса во всем нашем хозяйстве».

«Спецоперация не может нарастать дальше. Когда Украина будет ликвидирована, то СВО закончится. Не будем же мы брать Краков! Нам нет надобности милитаризоваться. Другое дело, что спонсоры Украины могут после ее ликвидации затеять какую-нибудь другую пакость. Нам тогда придется ликвидировать и эту пакость, может быть, тоже военным путем. Большей милитаризации, чем в НАТО, у нас точно не будет».

Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики.