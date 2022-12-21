Подполковник Марочко о ситуации на Краснолиманском направлении: «Идет активизация разведывательных групп противника»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 17:54 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Андрей Марочко утверждает, что в районе Красного Лимана начали активизироваться разведывательных и диверсионных группы украинской армии. Об этом он рассказал в прямом эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Изменение погодных условий изменит характер и действия противника. Кроснолиманское направление - это то направление, где бездорожье и распутица не позволяли противнику предпринимать активные действия, так как техника грузла, а гусеничной техники у противника мало. За последнее время есть активизация диверсионно разведывательных групп. Они все время пытаются прощупать нашу линию обороны, ведут малыми маневренными группами действия наступательного характера, но все это мы пресекаем. Буквально недавно Минобороны РФ заявило об уничтожении трех диверсионных групп. Уже сегодня шесть украинских боевиков попали в плен на Краснолиманском направлении. Также мы отмечаем по данным разведки, в данном районе начинают работать рекогносцировочные группы офицеров штаба».

Ранее Минобороны РФ рапортовало об уничтожении 70 человек армией России под Красным Лиманом.