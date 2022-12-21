Политолог Дробницкий предполагает, что в конгрессе США может случиться скандал, когда Зеленский попросит денег

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21 декабря 2022, 16:43

Фото: Global Look Press

В США прекрасно понимают, что Зеленский приедет, чтобы клянчить денежки. Не зря Украину уже иронично называют 51-м американским штатом. Но всем ли это понравится?

В ближайшее время в конгрессе ожидается выступление Владимира Зеленского. Политик Марджори Тейлор Грин уже назвала этот визит абсурдом. Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий считает, что даже если сам Байден с радостью встретит Зеленского, в конгрессе лидеру Незалежной вряд ли стоит рассчитывать на теплый прием.

«Зеленского привезли в Вашингтон, чтобы протолкнуть этот билль о финансировании. Будет совместное заседание палат. И бывшая маргиналка Грин, которая получила поддержку практически всех республиканцев в нижней палате в вопросе об аудите расходов на Украину, вполне может утроить скандал», - такое предположение сделал политолог в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

По мнению Дробницого, демократ Джо Байден постарается пробить деньги для Зеленского до того момента, когда большинство в нижней палате окажется у республиканцев.