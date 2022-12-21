Эксперт Кнутов положительно оценил решение о поднятии минимального призывного возраста

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 16:43 Антон Николаев,

Военный аналитик Юрий Кнутов поддержал инициативу Минобороны РФ о поэтапном увеличении возраста призыва граждан. Об этом он рассказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что это правильное решение. С одной стороны, в 18 лет, с точки зрения биологической, уже мужчины, а с точки зрения социальной - зрелость реально наступает в 21 год. Зрелость - это применение оружия, владение им, ответственность, осознание себя мужчиной, человеком, который защищает страну и имеет возможность совершать даже убийства, - пусть по приказу, но все равно… Нужна определенная психологическая готовность. Конечно, она по данным психологов и социологов наступает где-то в 21 год. Более того, появится возможность для молодых людей поступить в ВУЗ - если не в первый, то во второй год. Есть также возможность выбрать свою дорогу в жизни. Молодой человек не будет стремиться получить любое образование, лишь бы не идти в армию»

Напомним, что директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин , считает что нужно оставить минимальный возраст призывников 18 лет, а предельный - повысить до 30 лет.